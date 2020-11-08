Пропавший 22-летний молодой человек нашелся. Полиция искала его с четверга

В четверг, 5 ноября, полиция просила помощи в установлении местонахождения 22-летнего Марти из Тарту.
Последний раз он выходил на контакт с родственниками три дня назад. В воскресенье утром он сказал друзьям, что едет к бабушке в Вильяндимаа. К бабушке он так и не приехал.
В субботу около 16 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма сообщила, что местонахождение Марти установлено и с ним все в порядке.
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