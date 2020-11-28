Пропавший 21-летний молодой человек найден

Сегодня полиция просила у граждан помощи, чтобы установить местонахождение ушедшего из дома в городе Тюри в Ярвамаа 21-летнего Янеля-Яна Маркуса.
Сообщалось, что Янель-Ян Маркус вчера вечером уехал из Тюри на машине. Сегодня рано утром его автомобиль нашли в Вильяндимаа на шоссе Валга-Уулу. Вероятно, что какой-то проезжающий помог молодому человеку и куда-то отвез.
Около 15 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Павел Прокопенко сообщил, что Янель-Ян Маркус найден, с ним все в порядке и он передан своим родителям.
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