Пропавший 21-летний молодой человек найден

Сообщалось, что Янель-Ян Маркус вчера вечером уехал из Тюри на машине. Сегодня рано утром его автомобиль нашли в Вильяндимаа на шоссе Валга-Уулу. Вероятно, что какой-то проезжающий помог молодому человеку и куда-то отвез.

Около 15 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Павел Прокопенко сообщил, что Янель-Ян Маркус найден, с ним все в порядке и он передан своим родителям.

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