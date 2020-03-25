Пропавший 15 марта Арви найден

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Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

16 марта полиция просила помощи в установлении местонахождения 53-летнего Арви, который пропал в за ден до этого в Вяэтса (Ярвамаа). Арви связался со своими близкими, все в порядке, сообщила полиция 25 марта.