Пропавший 15 марта Арви найден

16 марта полиция просила помощи в установлении местонахождения 53-летнего Арви, который пропал в за ден до этого в Вяэтса (Ярвамаа). Арви связался со своими близкими, все в порядке, сообщила полиция 25 марта.
Последний раз мужчина контактировал с близкими в 21.30 воскресенья. Арви ушел в неизвестном направлении из своего дома в поселке Вяэтса и не вернулся.
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