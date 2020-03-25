25.03.2020, 18:39

Пропавший 15 марта Арви найден

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EST 3
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

16 марта полиция просила помощи в установлении местонахождения 53-летнего Арви, который пропал в за ден до этого в Вяэтса (Ярвамаа). Арви связался со своими близкими, все в порядке, сообщила полиция 25 марта.

Последний раз мужчина контактировал с близкими в 21.30 воскресенья. Арви ушел в неизвестном направлении из своего дома в поселке Вяэтса и не вернулся.

PPA
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