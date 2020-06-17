Пропавшие в Таллинне подростки найдены

Сегодня днем полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летнего и 14-летнего подростков, которые ушли из дома 13 и 14 июня и не вернулись. Вечером появилась информация, что парни нашлись и с ними все в порядке.
Ранее полиция сообщала, что молодые люди находятся в Таллинне вместе. Полиция проверила адреса, где они могли находиться, но поиски пока не принесли результатов.
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