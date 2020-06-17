17.06.2020, 17:02

Пропавшие в Таллинне подростки найдены

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня днем полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летнего и 14-летнего подростков, которые ушли из дома 13 и 14 июня и не вернулись. Вечером появилась информация, что парни нашлись и с ними все в порядке.

Ранее полиция сообщала, что молодые люди находятся в Таллинне вместе. Полиция проверила адреса, где они могли находиться, но поиски пока не принесли результатов.

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