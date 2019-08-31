Пропавшего в Рапламаа 42-летнего Элвиса нашли мертвым

26 августа с полицией связались обеспокоенные родственники мужчины, которые сообщили о его исчезновении. По словам близких последний контакт с мужчиной был 23 августа, когда он уехал на автомобиле из деревни Сели.

Вместе с родственниками полицейские стали собирать информацию и проверять места, где мужчина мог находиться. К сожалению, результата ничего не дало.

30 августа в Ярвамаа нашли автомобиль мужчины. Сразу же стали проверять окрестности, и поиски продолжились сегодня, 31 августа. В поисках участвовал 21 человек (добровольцы, полицейские, помощники полицейских). Также задействовали вертолёт.

Мужчину нашли на краю болота Пряэма, но, к сожалению, он был мёртв. Всё указывает на то, что смерть не наступила в результате преступления или несчастного случая.