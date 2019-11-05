Пропавшего в Пярну 28-летнего мужчину нашли мертвым

Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, следов насильственной смерти не обнаружено и у полиции нет оснований подозревать, смерть мужчины могла наступить в результате преступления.

Обеспокоенные родственники сообщили полиции об исчезновении Таави вчера. В последний раз его видели в воскресенье примерно в 13.13 на пярнуской улице Суур-Куке, где живет его родственник. Насколько известно полиции, позже в тот же день Таави находился и у себя дома, на улице Рыугу.

Затем следы мужчины теряются. Как отмечает полиция, жизнь и здоровье Таави могут быть в опасности.

Приметы: рост 197 см, худощавое телосложение, круглая форма лица. На подбородке может быть щетина, на макушке - лысина. На шее два продолговатых шрама. Глаза зеленые.

Мужчина может быть одет в черную куртку, толстую черную кофту с длинными рукавами и белой надписью впереди. На голове - черная шерстяная шапка, на ногах - черные кроссовки. Ходит широкими шагами, наклоняя тело вперед, а руки держит почти неподвижно по сторонам.