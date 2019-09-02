02.09.2019, 15:57

Пропавшего в лесу Николая нашел доброволец

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rus.delfi.ee
EST 196
Пропавшего в лесу Николая нашел доброволец
PPA

С полицией связалась мама 52-летнего Николая, которая сообщила о том, что сын ушел в лес Раудалу, который расположен в волости Рае, и не вернулся.

Как установила полиция, вчера Николая нашел доброволец около 19 часов в районе Ярвекюла. Скорая помощь доставила мужчину, который провел в лесу полтора дня, на проверку состояния здоровья в больницу.

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