Пропавшего в Ида-Вирумаа мужчину нашли

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

Вчера полиция попросила помощи в поисках 68-летнего Арли Мейера, который 5 июня ушел из пансионата в деревне Аа в волости Люганузе и не вернулся. 9 июня в 16 часов полиция сообщила, что Арли найден. С ним все в порядке, сотрудники полиции отвезли его обратно в пансионат.