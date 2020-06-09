Пропавшего в Ида-Вирумаа мужчину нашли

Вчера полиция попросила помощи в поисках 68-летнего Арли Мейера, который 5 июня ушел из пансионата в деревне Аа в волости Люганузе и не вернулся. 9 июня в 16 часов полиция сообщила, что Арли найден. С ним все в порядке, сотрудники полиции отвезли его обратно в пансионат.
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