Пропавшего в Ида-Вирумаа 26-летнего мужчину нашли мертвым

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Foto on illustratiivne. Foto: Argo Ingver

В субботу поздно вечером полиция просила помощи в выяснении местонахождения 26-летнего Анатолия, который в пятницу рано утром ушел из своего дома в волости Люганузе в городе Пюсси и не вернулся туда.