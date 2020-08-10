10.08.2020, 15:30
Пропавшего в Ида-Вирумаа 26-летнего мужчину нашли мертвым
В субботу поздно вечером полиция просила помощи в выяснении местонахождения 26-летнего Анатолия, который в пятницу рано утром ушел из своего дома в волости Люганузе в городе Пюсси и не вернулся туда.
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