10.08.2020, 15:30

Пропавшего в Ида-Вирумаа 26-летнего мужчину нашли мертвым


EST 16
Küünal, küünla kustumine
Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

В субботу поздно вечером полиция просила помощи в выяснении местонахождения 26-летнего Анатолия, который в пятницу рано утром ушел из своего дома в волости Люганузе в городе Пюсси и не вернулся туда.

Сегодня полиция сообщила, что в воскресенье около 15:30 было найдено тело Анатолия.

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