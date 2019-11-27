Пропавшего в Финляндии трехлетнего мальчика нашли в Таллинне. В похищении подозревают мать ребенка

STT пишет, что полиция получила сообщение о пропаже ребенка после обеда.

Согласно информации, которая поступила в полицию, ребенок вместе с матерью направился в Таллинн. Информация подтвердилась. В Таллиннском порту мать с ребенком задержали.

На данный момент ребенок под присмотром работников соцопеки направляется обратно в Финляндию. Мать ребенка задержали, ее подозревают в похищении.