27.11.2019, 21:48
Пропавшего в Финляндии трехлетнего мальчика нашли в Таллинне. В похищении подозревают мать ребенка
Сегодня в финском городе Сало пропал трехлетний мальчик. Вечером его обнаружили в Таллиннском порту. В похищении ребенка подозревают его мать.
STT пишет, что полиция получила сообщение о пропаже ребенка после обеда.
Согласно информации, которая поступила в полицию, ребенок вместе с матерью направился в Таллинн. Информация подтвердилась. В Таллиннском порту мать с ребенком задержали.
На данный момент ребенок под присмотром работников соцопеки направляется обратно в Финляндию. Мать ребенка задержали, ее подозревают в похищении.
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