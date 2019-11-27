27.11.2019, 21:48

Пропавшего в Финляндии трехлетнего мальчика нашли в Таллинне. В похищении подозревают мать ребенка

 (2)
EST 8
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня в финском городе Сало пропал трехлетний мальчик. Вечером его обнаружили в Таллиннском порту. В похищении ребенка подозревают его мать.

STT пишет, что полиция получила сообщение о пропаже ребенка после обеда.

Согласно информации, которая поступила в полицию, ребенок вместе с матерью направился в Таллинн. Информация подтвердилась. В Таллиннском порту мать с ребенком задержали.

На данный момент ребенок под присмотром работников соцопеки направляется обратно в Финляндию. Мать ребенка задержали, ее подозревают в похищении.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: