31.01.2020, 20:44
Пропавшего мужчину обнаружили мертвым в сгоревшем заброшенном доме
25 января Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Алткюла Харьюского уезда загорелся заброшенный дом.
25 января Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Алткюла Харьюского уезда загорелся заброшенный дом.
Пожарные потушили огонь и нашли в доме труп неизвестного мужчины. Для установления личного погибшего тело отправили на экспертизу.
К сегодняшнему дню выяснилось, что в пожаре погиб 53-летний Яанус, который 24 января ушел из дома и пропал без вести.
По имеющимся данным, нет оснований считать, что причиной смерти мужчины могло стать преступление.
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