31.01.2020, 20:44

Пропавшего мужчину обнаружили мертвым в сгоревшем заброшенном доме

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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

25 января Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Алткюла Харьюского уезда загорелся заброшенный дом.

Пожарные потушили огонь и нашли в доме труп неизвестного мужчины. Для установления личного погибшего тело отправили на экспертизу.

К сегодняшнему дню выяснилось, что в пожаре погиб 53-летний Яанус, который 24 января ушел из дома и пропал без вести.

По имеющимся данным, нет оснований считать, что причиной смерти мужчины могло стать преступление.

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