Пропавшего мужчину обнаружили мертвым в сгоревшем заброшенном доме

Пожарные потушили огонь и нашли в доме труп неизвестного мужчины. Для установления личного погибшего тело отправили на экспертизу.

К сегодняшнему дню выяснилось, что в пожаре погиб 53-летний Яанус, который 24 января ушел из дома и пропал без вести.

По имеющимся данным, нет оснований считать, что причиной смерти мужчины могло стать преступление.