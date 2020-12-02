02.12.2020, 14:37

Пропавшего 78-летнего мужчину нашли мертвым в реке

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Küünal, küünla kustumine
Saaremaa liiklusõnnetuses hukkus eakas naine (pilt on illustratiivne).Foto: Argo Ingver

Сегодня днем полиция просила помощи, чтобы установить местонахождение ушедшего из своего дома в поселке Тоотси волости Пыхья-Пярнумаа 78-летнего Мати.

Близкие сообщили о пропаже Мати во вторник, когда с ним долго не удавалось связаться по телефону. Последний раз близкие общались с Мати 30 октября.

Согласно данным полиции, 6 ноября Мати ходил в магазин в поселке Тоотси. Полицейские продолжали искать его в окрестностях, к поискам был привлечен дрон.

Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма сообщила, что помогавшие полиции в поисках добровольцы нашли сегодня около 14 часов в поселке Тоотси в реке тело 78-летнего Мати. Причину его смерти выяснит экспертиза.

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