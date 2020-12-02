Пропавшего 78-летнего мужчину нашли мертвым в реке

Сегодня днем полиция просила помощи, чтобы установить местонахождение ушедшего из своего дома в поселке Тоотси волости Пыхья-Пярнумаа 78-летнего Мати.
Близкие сообщили о пропаже Мати во вторник, когда с ним долго не удавалось связаться по телефону. Последний раз близкие общались с Мати 30 октября.
Согласно данным полиции, 6 ноября Мати ходил в магазин в поселке Тоотси. Полицейские продолжали искать его в окрестностях, к поискам был привлечен дрон.
Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма сообщила, что помогавшие полиции в поисках добровольцы нашли сегодня около 14 часов в поселке Тоотси в реке тело 78-летнего Мати. Причину его смерти выяснит экспертиза.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Венсан Компани: Прекратите сравнивать меня с Гвардиолой
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
Как сложилась судьба единственной дочери Михаила Горбачева
Неожиданная «правда о сovid-19» от беглого вирусолога