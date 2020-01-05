05.01.2020, 13:30

Пропавшего 1 января мужчину нашли в заброшенном доме

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EST 16
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В субботу полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшего из своего дома в Курессааре 62-летнего Тармо. Он ушел из дома 1 января около 9 часов утра без телефона и к 4 января так и не вернулся.

В воскресенье около 11 часов полиция сообщила, что мужчина найден. "С радостью сообщаем, что полицейские нашли Тармо сегодня утром в заброшенном доме на полуострове Сырве. Медики еще осмотрят получившего переохлаждение и уставшего мужчину, после этого Тармо доставят обратно к домашним", — проинформировала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

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