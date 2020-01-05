Пропавшего 1 января мужчину нашли в заброшенном доме

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Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

В субботу полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшего из своего дома в Курессааре 62-летнего Тармо. Он ушел из дома 1 января около 9 часов утра без телефона и к 4 января так и не вернулся.