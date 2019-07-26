26.07.2019, 12:42

Пропавшая в Таллинне 27-летняя Анна найдена мертвой

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rus.delfi.ee
EST 89
Пропавшая в Таллинне 27-летняя Анна найдена мертвой
Politsei foto

Полиция сообщила, что вчера вечером добровольцы нашли на улице Астангу тело пропавшей 20 июля Анны.

Полиция и Delfi выражает близким женщины соболезнования. Причину смерти выяснит вскрытие.

Ранее полиция просила помощи в выяснении местонахождения пропавшей 27-летней Анны. Она пропала 20 июля.

Анна покинула свое место жительства в Ыйсмяэ ночью 20 числа. Последний контакт с близкими у нее был через социальную сеть незадолго до 3 часов. После этого мобильный телефон девушки был выключен.

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