Пропавшая в Таллинне 27-летняя Анна найдена мертвой

Полиция сообщила, что вчера вечером добровольцы нашли на улице Астангу тело пропавшей 20 июля Анны.
Полиция и Delfi выражает близким женщины соболезнования. Причину смерти выяснит вскрытие.
Ранее полиция просила помощи в выяснении местонахождения пропавшей 27-летней Анны. Она пропала 20 июля.
Анна покинула свое место жительства в Ыйсмяэ ночью 20 числа. Последний контакт с близкими у нее был через социальную сеть незадолго до 3 часов. После этого мобильный телефон девушки был выключен.
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