Пропавшая в субботу 33-летняя Лийс найдена мертвой

rus.delfi.ee EST

PPA

Во вторник днем полиция получила сообщение, что в волости Саарде около леса стоит серый автомобиль Toyota, окна которого были закрыты занавесками так, чтобы нельзя было заглянуть внутрь. Случайный прохожий подумал, что автомобиль похож на тот, на котором 20 июня уехала из дома и не вернулась 33-летняя Лийс из Синди.