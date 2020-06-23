Пропавшая в субботу 33-летняя Лийс найдена мертвой

Во вторник днем полиция получила сообщение, что в волости Саарде около леса стоит серый автомобиль Toyota, окна которого были закрыты занавесками так, чтобы нельзя было заглянуть внутрь. Случайный прохожий подумал, что автомобиль похож на тот, на котором 20 июня уехала из дома и не вернулась 33-летняя Лийс из Синди.
Прибывший на место патруль обнаружил в автомобиле труп 33-летней женщины, который отправлен на судмедэкспертизу для выяснения точное причины смерти.
Согласно первоначальным данным, нет причин подозревать преступление или несчастный случай.
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