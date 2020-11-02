02.11.2020, 17:40

Пропавшая в Нарве пожилая женщина нашлась


EST 5
Uues politsei vormirõivad
Pilt on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

В понедельник полиция попросила помощи в установлении местонахождения ушедшей из дома в Нарве 87-летней Анастасии.

В 18 часов из полиции пришло сообщение, что Анастасия сама вернулась домой и с ней все в порядке.

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