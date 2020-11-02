02.11.2020, 17:40
Пропавшая в Нарве пожилая женщина нашлась
В понедельник полиция попросила помощи в установлении местонахождения ушедшей из дома в Нарве 87-летней Анастасии.
В понедельник полиция попросила помощи в установлении местонахождения ушедшей из дома в Нарве 87-летней Анастасии.
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