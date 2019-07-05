Пропавшая в Нарве 39-летняя Татьяна найдена

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Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

В среду, 3 июля, полиция просил помощи в поисках 39-летней Татьяны, которая ушла из дома в Нарве ночью 30 июня и не вернулась.