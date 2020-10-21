Пропавшая в Ласнамяэ 66-летняя Ирина найдена

Вчера вечером около 19:30 Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ пропала 66-летняя Ирина, которая днем около 13:00 пошла гулять в парк Кивила, но к вечеру не вернулась домой. Из-за состояния здоровья женщина без посторонней помощи могла попасть в беду. Мобильного телефона у женщины при себе не было.

Сегодня около 11 часов пресс-секретарь Департамента полиции Виктория Корпан сообщила, что патруль полиции нашел Ирину недалеко от ее дома, о ней сейчас заботятся медики.

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