Пропавшая в Ласнамяэ 66-летняя Ирина найдена
Сегодня утром полиция просила помощи в выяснении местонахождения 66-летней Ирины, которая вчера днем в Ласнамяэ пошла гулять, но не вернулась домой.
Сегодня утром полиция просила помощи в выяснении местонахождения 66-летней Ирины, которая вчера днем в Ласнамяэ пошла гулять, но не вернулась домой.
Вчера вечером около 19:30 Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ пропала 66-летняя Ирина, которая днем около 13:00 пошла гулять в парк Кивила, но к вечеру не вернулась домой. Из-за состояния здоровья женщина без посторонней помощи могла попасть в беду. Мобильного телефона у женщины при себе не было.
Сегодня около 11 часов пресс-секретарь Департамента полиции Виктория Корпан сообщила, что патруль полиции нашел Ирину недалеко от ее дома, о ней сейчас заботятся медики.
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