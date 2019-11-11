Пропавшая в Кехра Янина найдена мертвой

В ходе экспертизы не было найдено признаков насилия и у полиции нет основания подозревать, что смерть женщины связана с преступлением.

Полиция выражает соболезнование близким Янины и благодарит всех людей, которые помогали в поисках.

9 сентября с полицией связался обеспокоенный сын 81-летней женщины и сообщил, что его мама ушла вчера утром в лес, который расположен в Кехра, и не вернулась. По имеющимся данным женщина пошла в лес одна, с собой телефона у нее не было.

В поисках Янины была проверена большая территория между Кехра и деревней Парила. Янина попала в волости Ания 8 сентября в поле зрения одной видеокамеры. Сейчас есть основания полагать, что Янина пошла пешком 8 сентября около 13-14 часов из деревни Парила в сторону Кехра, который находится на расстоянии 6-7 км.