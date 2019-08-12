Пропавшая в Гонконге эстонка найдена — с ней все хорошо

10 августа в Facebook написали, что в Гонконге пропала эстонка Пилле Феллас. Сегодня стало известно, что с ней все хорошо, она жива и здорова.
Австралийская полиция подтвердила, что Феллас в австралийском городе Перт, с ней все хорошо.
До этого с ней последний раз родственники общались 6 августа. После этого женщина не выходила в соцсети. Ее телефон все время был занят.
Были основания полагать, что она могла отправиться в австралийский Перт.
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