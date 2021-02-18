Пропавшая пожилая жительница Таллинна найдена

Вчера вечером полиция просила помощи в установлении местонахождения 76-летней женщины, которая в четверг в полдень ушла со своего места жительства и до сих пор не вернулась. Утром поступила информация, что женщина найдена и с ней все хорошо.
Виктория-Гизела проживает в Пирита, она была одета в светло-фиолетовое полупальто (с меховыми краями), темно-синие тренировочные брюки и черные полусапожки. При ходьбе использует палки.
Полиция просит всех, кто видел женщину или обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.
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