Пропавшая почти неделю назад 16-летняя девушка найдена

15 ноября полиция просила помощи в поисках 16-летней Маргит-Мерилин, которая пропала в Валга 13 ноября.
Девочка сбежала из семейного дома и не вернулась. Ни ее мать, ни друзья не знали, где она находится. Мобильный телефон девушки был отключен, в социальных сетях она не появлялась. Предположительно она может находиться в Тартумаа или Валгамаа.
Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что Маргит-Мерилин вчера вечером сама вернулась домой.
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