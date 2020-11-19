19.11.2020, 14:15

Пропавшая почти неделю назад 16-летняя девушка найдена

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EST 327
Uues politsei vormirõivad
Pilt on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

15 ноября полиция просила помощи в поисках 16-летней Маргит-Мерилин, которая пропала в Валга 13 ноября.

Девочка сбежала из семейного дома и не вернулась. Ни ее мать, ни друзья не знали, где она находится. Мобильный телефон девушки был отключен, в социальных сетях она не появлялась. Предположительно она может находиться в Тартумаа или Валгамаа.

Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что Маргит-Мерилин вчера вечером сама вернулась домой.

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