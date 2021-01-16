Пропавшая по пути из Таллинна в Тарту женщина нашлась
Сегодня в первой половине дня полиция попросила помощи в поисках 25-летней Виктории, которая пропала в Тартумаа в деревне Синикюла. Через несколько часов женщина нашлась.
Сегодня в первой половине дня полиция попросила помощи в поисках 25-летней Виктории, которая пропала в Тартумаа в деревне Синикюла. Через несколько часов женщина нашлась.
Виктория сама связалась со своими близкими. Полицейские выяснили, что женщина находится сейчас в Харьюмаа и с ней все в порядке. Сейчас выясняется, почему автомобиль женщины остался в Тартумаа и каким образом женщина вернулась в Харьюмаа.
Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Вейко Ярва сказал, что у каждого человека может возникнуть желание побыть одному и это понятно и приемлемо, но в такой ситуации это надо обговорить с близкими.
"Если возникаем необходимость и желание побыть одному, об этом стоит в любом случае заранее рассказать близким, чтобы они безосновательно не волновались", — сказал Ярва.
Благодарим за распространение сообщения и просим убрать фотографию и просьбу о помощи через некоторое время.
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