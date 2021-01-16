Пропавшая по пути из Таллинна в Тарту женщина нашлась

Виктория сама связалась со своими близкими. Полицейские выяснили, что женщина находится сейчас в Харьюмаа и с ней все в порядке. Сейчас выясняется, почему автомобиль женщины остался в Тартумаа и каким образом женщина вернулась в Харьюмаа.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Вейко Ярва сказал, что у каждого человека может возникнуть желание побыть одному и это понятно и приемлемо, но в такой ситуации это надо обговорить с близкими.

"Если возникаем необходимость и желание побыть одному, об этом стоит в любом случае заранее рассказать близким, чтобы они безосновательно не волновались", — сказал Ярва.

Благодарим за распространение сообщения и просим убрать фотографию и просьбу о помощи через некоторое время.