Пропавшая Кяролин найдена живой. Вертолет доставил ее в больницу

Кяролин нашли два добровольца. Она была в труднодоступном месте, чтобы ее достать, понадобился полицейский вертолет. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция благодарит всех добровольцев, которые помогали искать девушку.

До этого

Поиски Кяролин продолжались несколько дней, и за это время по записи видеокамеры одного из зданий в Пяэскюла установили ее передвижение, встретились и побеседовали со множеством свидетелей и установили место, где телефон Кяролин в последний раз связался с вышкой.

Вчера в поиске девушки участвовали примерно 20 добровольцев. В 9 часов утра у болота Пяэскюла собралось 63 человека, чтобы искать ушедшую из дома в прошлый четверг утром и до сегодняшнего дня не найденную Кяролин. Среди них были близкие и друзья девушки, поисковики OPEROG, а также множество добровольцев, родственников которых OPEROG ранее помогала найти.