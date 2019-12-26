Пропавшая Кяролин найдена живой. Вертолет доставил ее в больницу

В прошлый четверг 23-летняя Кяролин пропала. Сегодня она была найдена, ее доставили в больницу.
Кяролин нашли два добровольца. Она была в труднодоступном месте, чтобы ее достать, понадобился полицейский вертолет. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Полиция благодарит всех добровольцев, которые помогали искать девушку.
До этого
Поиски Кяролин продолжались несколько дней, и за это время по записи видеокамеры одного из зданий в Пяэскюла установили ее передвижение, встретились и побеседовали со множеством свидетелей и установили место, где телефон Кяролин в последний раз связался с вышкой.
Вчера в поиске девушки участвовали примерно 20 добровольцев. В 9 часов утра у болота Пяэскюла собралось 63 человека, чтобы искать ушедшую из дома в прошлый четверг утром и до сегодняшнего дня не найденную Кяролин. Среди них были близкие и друзья девушки, поисковики OPEROG, а также множество добровольцев, родственников которых OPEROG ранее помогала найти.
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