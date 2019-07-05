Пропавшая 16-летняя Элиза из Силламяэ нашлась

Во вторник, 2 июля, полиция просила помощи в поисках 16-летней Элизы, которая ушла из дома в Силламяэ вечером 27 июня и не вернулась.
Сегодня пресс-секретарь полиции Леана Лойде сообщила, что Элиза найдена. Полиция проверила адрес в Силламяэ, где была найдена девочка.
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