Пропавшая 16-летняя Элиза из Силламяэ нашлась

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Во вторник, 2 июля, полиция просила помощи в поисках 16-летней Элизы, которая ушла из дома в Силламяэ вечером 27 июня и не вернулась.