Пропавшая 14-летняя девочка нашлась

По имевшимся у полиции данным, в последний раз с девушкой контактировали две недели назад, когда она должна была прибыть из Пярну в расположенную в Тартумаа школу. Однако ни в школе, ни дома она не появлялась, ее местонахождение в понедельник было неизвестно.

И раньше были случаи, когда Кристин пропадала, не появляясь ни в школе, ни дома.

Сегодня утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что благодаря поступившим в полицию сообщениям удалось установить местонахождение девочки в Пярну, с ней все хорошо.