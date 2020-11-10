Пропавшая 14-летняя девочка нашлась

В понедельник полиция просила помощи в установлении местонахождения 14-летней Кристин, которая с большой долей вероятности могла передвигаться в Пярну или его окрестностях.
По имевшимся у полиции данным, в последний раз с девушкой контактировали две недели назад, когда она должна была прибыть из Пярну в расположенную в Тартумаа школу. Однако ни в школе, ни дома она не появлялась, ее местонахождение в понедельник было неизвестно.
И раньше были случаи, когда Кристин пропадала, не появляясь ни в школе, ни дома.
Сегодня утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что благодаря поступившим в полицию сообщениям удалось установить местонахождение девочки в Пярну, с ней все хорошо.
В споре о том, вредно ли повторное кипячение воды поставили точку
Сливки шоу-бизнеса: как прошел день рождения Пескова
На границе РБ задержана крупнейшая за 10 лет партия наркотиков
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик