Прокурор требует отменить оправдательный приговор Артему Суворову

"Мы не согласны с решением суда первой инстанции по двум эпизодам — даче взятки и попытки мошенничества. По этим эпизодам его следует признать виновным. С нашей точки зрения окружной суд обязан пересмотреть заново все доказательства и факты", — сказал прокурор по особо важным делам Лыунаской окружной прокуратуры Маргус Гросс.

Тартуский окружной суд огласит свое решение 5 ноября.

Согласно обвинению, Суворов в период с 2015 по 2017 год обещал помочь и помог своим знакомым получить из бюджета Тарту различные пособия для их спортивных клубов.

Также прокуратура обвиняет Артема Суворова в том, что он просил взятку для третьего лица в размере 960 евро у 68-летнего мужчины, обещая взамен помочь связанному с ним некоммерческому объединению получить из бюджета Тарту 2000 евро.

Третий пункт обвинения касается эпизода, произошедшего в конце 2016 года, когда будучи членом жилищной комиссии мэрии Тарту Суворов, как считают следователи, пытался обманным путем получить от 77-летней женщины 5000 евро, обещая помочь ей взамен получить квартиру.