Прокурор по наркоделам наложил ипотеку на пиритаскую виллу королевы красоты(22)
Семья модели, организовывавшей конкурс красоты, жила в основном за счет наркобизнеса?
Семья модели, организовывавшей конкурс красоты, жила в основном за счет наркобизнеса?
В Пирита расположена импозантная двухэтажная вилла из красного кирпича, на массивных столбах ворот из того же кирпича установлены светильники в лондонском стиле, вокруг дома — ровно подстриженная живая изгородь из туи. Рядом с главным входом — декоративная телега, превращенная в клумбу с цветами.
Хозяйка дома Яника (28) "работает в мире красоты и активно занимается фитнесом", — сообщает портал elu24. К тому же она — модель. Она представляла Эстонию, в частности, на конкурсе Miss Asia Global 2018, где вошли в десятку самых красивых девушек Евразии.
В Эстонии Яника стала известной организацией конкурса на самую красивую бабушку страны. Конкурсы красоты среди бабушек популярны в ряде стран Восточной Европы и России.
На прошедшем в прошлом году в ночном клубе Privé смотре бабушек мама Яники Ирина (62) победила в номинациях дизайнерской одежды, вечернего платься и талантов, а в общем зачете женщина в ярко-красном вечернем платье в пол удостоилась второго места.
Как предприниматель Яника имеет долю в работающем в Ласнамяэ салоне красоты. Правда, доходы от него скромные: за год 12 658 евро, а чистая прибыль — всего 380 евро.
В июле суд установил на виллу Яники судебную ипотеку в пользу Эстонской Республики на сумму 50 000 евро.
Причиной тому было признание ее мужа Максима (31) подозреваемым в совершении в составе группы или преступного сообщества серьезных наркопреступлений, в том числе — в продаже марихуаны. Ипотека на дом наложена для обеспечения конфискации, так как у самого Максима имущество, годное для ареста, отсутствует.
Это уже не первый раз, когда Максим вступил в конфликт с законом. В 2007 году его, тогда еще гражданина России, недавнего выпускника Ласнамяэской гимназии и студента первого курса, признали виновным в обладании различными наркотическими веществами в крупном количестве — амфетамин, содержащие метилендиоксиметамфетамин таблетки и марихуана. Всю эту дурь он, естественно, продавал, в том числе несовершеннолетним.
Неприятности для мужчины продолжились в 2018 году, когда Максим, употребив кокаин и жидкий наркотик GHB, сел за руль своего Audi A4, чтобы немного покататься по Мустмяэ. Но поездку остановила полиция.
Расходы семьи были на 70 000 евро выше официального дохода?
Сейчас Максим за решеткой как подозреваемый в крупном обороте наркотиков. По данным следствия, его доходы неизвестного происхождения составляли 70 000 евро. По мнению прокуратуры, эти деньги шли от наркобизнеса.
"В течение последнего полугода он заработал по меньшей мере 20 000 евро", — отметил прокурор Райго Аас, руководящий расследованием.
Супруга Максима Яника за это время положила на свой банковский счет наличными свыше 18 000 евро.
По словам прокурора Ааса, расходы семьи превышают ее официальные доходы.
Изданию Eesti Ekspress не удалось поговорить с Яникой. Защитник ее мужа Март Миссик комментариев в данный момент не дает. Но пообещал через две недели передать вопросы Eesti Ekspress своему подзащитному, когда пойдет его навестить.
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