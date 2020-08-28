Прокурор по наркоделам наложил ипотеку на пиритаскую виллу королевы красоты

В Пирита расположена импозантная двухэтажная вилла из красного кирпича, на массивных столбах ворот из того же кирпича установлены светильники в лондонском стиле, вокруг дома — ровно подстриженная живая изгородь из туи. Рядом с главным входом — декоративная телега, превращенная в клумбу с цветами.

Vallo Kruuser

Хозяйка дома Яника (28) "работает в мире красоты и активно занимается фитнесом", — сообщает портал elu24. К тому же она — модель. Она представляла Эстонию, в частности, на конкурсе Miss Asia Global 2018, где вошли в десятку самых красивых девушек Евразии.

В Эстонии Яника стала известной организацией конкурса на самую красивую бабушку страны. Конкурсы красоты среди бабушек популярны в ряде стран Восточной Европы и России.

На прошедшем в прошлом году в ночном клубе Privé смотре бабушек мама Яники Ирина (62) победила в номинациях дизайнерской одежды, вечернего платься и талантов, а в общем зачете женщина в ярко-красном вечернем платье в пол удостоилась второго места.

Как предприниматель Яника имеет долю в работающем в Ласнамяэ салоне красоты. Правда, доходы от него скромные: за год 12 658 евро, а чистая прибыль — всего 380 евро.

В июле суд установил на виллу Яники судебную ипотеку в пользу Эстонской Республики на сумму 50 000 евро.

Причиной тому было признание ее мужа Максима (31) подозреваемым в совершении в составе группы или преступного сообщества серьезных наркопреступлений, в том числе — в продаже марихуаны. Ипотека на дом наложена для обеспечения конфискации, так как у самого Максима имущество, годное для ареста, отсутствует.

Это уже не первый раз, когда Максим вступил в конфликт с законом. В 2007 году его, тогда еще гражданина России, недавнего выпускника Ласнамяэской гимназии и студента первого курса, признали виновным в обладании различными наркотическими веществами в крупном количестве — амфетамин, содержащие метилендиоксиметамфетамин таблетки и марихуана. Всю эту дурь он, естественно, продавал, в том числе несовершеннолетним.

Неприятности для мужчины продолжились в 2018 году, когда Максим, употребив кокаин и жидкий наркотик GHB, сел за руль своего Audi A4, чтобы немного покататься по Мустмяэ. Но поездку остановила полиция.