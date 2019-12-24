Прокурор по делу об отмывании денег в Danske уходит в отцовский отпуск. Работа встанет?
Прокуроры время от времени покидают свои посты, но уход Марека Вахинга в "отцовский отпуск" будет для правоохранителей серьзной потерей.
Прокуроры время от времени покидают свои посты, но уход Марека Вахинга в "отцовский отпуск" будет для правоохранителей серьзной потерей.
13 января прокурор Марек Вахинг, осуществляющий руководство следствием по уголовному делу, имеющему международный резонанс, — об отмывании денег в банке Danske — на некоторое время отойдет от работы.
"Никто не вынуждал меня уйти. Я отправляюсь в "отцовский отпуск", — сообщил Вахинг. — Попросил полгода. Ральфу скоро исполнится годик, и я могу взять на полгода отпуск".
Уголовное дело по Danske очень объемное и сложное, предполагает значительной уровень международного сотрудничества. "Я себя незаменимым не считаю, у меня хорошие коллеги, которые примут дела", — говорит Вахинг.
Оптимистично настроена и генеральный прокурор Лавли Перлинг, по словам которой в прокуратуре привыкли к тому, что иногда меняются прокуроры по масштабным уголовным делам. "Дело из-за прокурора не встанет".
В то же время, нельзя не отметить, что в прокуратуре Вахинг считается самым компетентным в темах, связанных с отмыванием денег. Его хвалили как в Эстонии, так и в США. Для правоохранительной системы это будет существенная потеря. Время покажет — насколько она существенна.
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