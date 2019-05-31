31.05.2019, 19:20
Прокуратура задержала двух граждан Литвы, которых подозревают в серийных угонах(1)
Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял под стражу двух граждан Литвы, которых сегодня утром задержали вместе с угнанным автомобилем.
Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял под стражу двух граждан Литвы, которых сегодня утром задержали вместе с угнанным автомобилем.
По словам окружного прокурора Аго Сийнмаа, теперь правоохранители в дальнейшем расследовании сосредоточатся прежде всего на том, чтобы проверить, связаны ли подозреваемые с другими имевшими место в последнее время в Эстонии автокражами.
Сегодня утром полиция задеражала в Тарту двух граждан Литвы, которые угнали с улицы Рыыму дорогой внедорожник Toyota RAV4.
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