31.05.2019, 19:20

Прокуратура задержала двух граждан Литвы, которых подозревают в серийных угонах

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Sisselöödud autoaken
Sisselöödud autoakenFoto: Ilmar Saabas

Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял под стражу двух граждан Литвы, которых сегодня утром задержали вместе с угнанным автомобилем.

По словам окружного прокурора Аго Сийнмаа, теперь правоохранители в дальнейшем расследовании сосредоточатся прежде всего на том, чтобы проверить, связаны ли подозреваемые с другими имевшими место в последнее время в Эстонии автокражами.

Сегодня утром полиция задеражала в Тарту двух граждан Литвы, которые угнали с улицы Рыыму дорогой внедорожник Toyota RAV4.

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