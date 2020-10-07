Прокуратура возобновляет уголовное дело в отношении политика Isamaa, который прилюдно избил и унизил человека

Как ранее сообщало издание Eesti Ekspress, член Вильяндиского горсобрания от партии Isamaa Вальтер Ваха (30) весной в Таллинне в ходе ссоры избил человека и помочился на него. 24 сентября помощник прокурора Пауль Пикма оформил постановление о прекращении уголовного дела по оппортунитету. Его деяние не имело и политических последствий.

Сегодня ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саскиа Каск приняла решение о возобновлении уголовного дела в отношении Ваха.

"Ознакомившись с материалами уголовного дела и выяснив у помощника прокурора основания для прекращения производства, я нашла, что прекращение дела оппортунитетом было необоснованно.

Учитывая обстоятельства совершения преступления и то, что подозреваемый действовал в отношении потерпевшего особо унизительным способом в присутствии других людей, по моей оценке, у деяния имеется общественный интерес. Поэтому отменяю постановление о прекращении уголовного дела, расследование продолжится", — прокомментировала свое решение Каск.