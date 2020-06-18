18.06.2020, 13:31

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества при получении компенсаций зарплат

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Töötukassa
TöötukassaFoto: Hendrik Osula

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Хелери Рандма подтвердила в четверг, что на основании заявления, поданного Кассой по безработице, возбуждено уголовное дело. Вчера Касса по безработице передала прокуратуре список предприятий, которые подозреваются в получении обманным путем компенсаций зарплат. Компенсации были введены как мера помощи предпринимателям в связи с коронакризисом.

Как ранее сообщалось, Касса по безработице выплатила работникам эстонских фирм в качестве компенсации заработной платы около 230 миллионов евро. Большие деньги привлекли также аферистов и мошенников, которые попытались обмануть государство.

Вчера Касса по безработице подала в Пыхьяскую окружную прокуратуру заявление о преступлении со стороны предприятий, которые ходатайствовали о компенсации заработной платы для фиктивных работников. Это делалось точно в таком объеме, чтобы получить от кассы по безработице максимально 1000 евро на работника.

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"Мы встречались с представителями Кассы по безработице еще во время чрезвычайного положения, чтобы обсудить возможные схемы мошенничества, с помощью которых нечестные предприниматели могут попытаться совершить мошенничество. Для правоохранительных органов важно, чтобы поддержка дошла до тех, кому она на самом деле нужна. К сожалению, опыт показывает, что при реализации различных мер по поддержке есть опасность мошенничества. На сегодняшний день для расследования такого случая и возбуждено уголовное дело", - сообщила Рандма.

Подробнее о попытках мошенничества с деньгами Кассы по безработице и Больничной кассы читайте здесь и здесь.

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