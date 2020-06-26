Прокуратура требует для приемной матери реального лишения свободы на срок четыре с половиной года

Сегодня газета Eesti Päevaleht написала, что руководитель Союза приемных семей Эстонии и обладатель Ордена Эстонского Красного Креста IV степени Малле Кобин (68) обвиняется в обращении ненадлежащим образом со своими пятью приемными детьми возраста 9-17 лет в период 2016–2019.

В феврале прокуратура направила дело в суд. Закрытый процесс к сегодняшнему дню завершен, приговор будет оглашен в августе.

Прокурор Индрек Калда сообщил, что прокуратура оценила в обвинительном заключении тяжесть преступлений Кобин как среднюю и требует для женщины наказание в виде реального лишения свободы на срок 4 с половиной года.

Кобин обвиняется по трем статьям: ненадлежащее физическое обращение, незаконное лишение свободы и присвоение.

Как пояснил Калда, по действующему законодательству при сложении сроков максимальное наказание в случае с Калда может составлять пять лет. Если лицо ранее не привлекалось к уголовной ответственности, то всегда рассматривается возможность условного наказания, но, по словам прокурора, в данном случае условное наказание не соответствует тяжести преступлений.

У каждого человека есть долг сообщать о нуждающемся в помощи ребенке. Проще всего это сделать по круглосуточной бесплатной телефонной линии 116111 (на эстонском, русском или английском языке).