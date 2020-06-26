Прокуратура требует для приемной матери реального лишения свободы на срок четыре с половиной года(1)
Судебный процесс над Малле Кобин, которая несколько лет издевалась над своими приемными детьми, завершен, приговор будет оглашен в августе.
Судебный процесс над Малле Кобин, которая несколько лет издевалась над своими приемными детьми, завершен, приговор будет оглашен в августе.
Сегодня газета Eesti Päevaleht написала, что руководитель Союза приемных семей Эстонии и обладатель Ордена Эстонского Красного Креста IV степени Малле Кобин (68) обвиняется в обращении ненадлежащим образом со своими пятью приемными детьми возраста 9-17 лет в период 2016–2019.
В феврале прокуратура направила дело в суд. Закрытый процесс к сегодняшнему дню завершен, приговор будет оглашен в августе.
Прокурор Индрек Калда сообщил, что прокуратура оценила в обвинительном заключении тяжесть преступлений Кобин как среднюю и требует для женщины наказание в виде реального лишения свободы на срок 4 с половиной года.
Кобин обвиняется по трем статьям: ненадлежащее физическое обращение, незаконное лишение свободы и присвоение.
Как пояснил Калда, по действующему законодательству при сложении сроков максимальное наказание в случае с Калда может составлять пять лет. Если лицо ранее не привлекалось к уголовной ответственности, то всегда рассматривается возможность условного наказания, но, по словам прокурора, в данном случае условное наказание не соответствует тяжести преступлений.
У каждого человека есть долг сообщать о нуждающемся в помощи ребенке. Проще всего это сделать по круглосуточной бесплатной телефонной линии 116111 (на эстонском, русском или английском языке).
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Реакция Кремля на пьяное ДТП Ефремова
Одно условие: от COVID-19 можно вылечиться без лекарств
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад