Прокуратура решила не оспаривать досрочное освобождение застрелившего учительницу в Вильянди молодого человека

Руут был осужден в октябре 2014 года на девять лет за убийство и незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Суд подчеркивает, что назначенное Рууту наказание не было уменьшено и он не был освобожден от наказания, просто меняется способ несения наказания. В постановлении указано, что Руут должен относиться к испытательному сроку и следующим из него обязательствам со всей серьезностью.

Судт отметил, что Руут рос в семье, где царили определенные правила. Родители ожидали от него только пятерок и применяли физические наказания. Также важно, что на момент совершения преступления ему было всего 15 лет и навыки решения проблем еще не сформировались. Согласно составленной тюрьмой характеристике, поведение молодого человека было стабильно положительным.

Стрельба в школе Паалалинна в Вильянди произошла 27 октябра 2014 года. 15-летний Вахур Руут во время урока застрелил учительницу по немецкому языку Эне Сарапи. Женщина скончалась на месте до прибытия скорой. После стрельбы ученик добровольно сдал оружие персоналу школы и при задержании сопротивления не оказал.