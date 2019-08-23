Прокуратура проводит проверку информации о финансовых нарушениях в ТТУ

"Мы изучаем появившиеся в СМИ утверждения, чтобы принять решение о том, есть ли необходимость возбуждать уголовное дело", - сообщил пресс-секретарь Пыхьяской прокуратуры Каарел Каллас.

Как написало вчера издание Postimees, Институт инноваций и управления им. Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета обманным путем получили от Европейского союза средства и направил их на выплаты своим научным сотрудникам.