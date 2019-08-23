Прокуратура проводит проверку информации о финансовых нарушениях в ТТУ

Вчера выяснилось, что в Таллиннском техническом университете по меньшей мере в рамках одного проекта были допущены финансовые нарушения. Хотя ректор вуза Яак Аавиксоо уже как пять месяцев знал об этом, ничего предпринято не было. Прокуратура изучает обстоятельства дела.
"Мы изучаем появившиеся в СМИ утверждения, чтобы принять решение о том, есть ли необходимость возбуждать уголовное дело", - сообщил пресс-секретарь Пыхьяской прокуратуры Каарел Каллас.
Как написало вчера издание Postimees, Институт инноваций и управления им. Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета обманным путем получили от Европейского союза средства и направил их на выплаты своим научным сотрудникам.
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