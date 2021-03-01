Прокуратура просит для убийцы основателя панк-группы The Tuberkuloited 9 лет тюрьмы

Сегодня продолжилось судебное заседание по делу об убийстве основателя эстонской панк-группы The Tuberkuloited Айвара Кандла. Юлле Коттиссе, обвиняемой в убийстве сожительнице Кандла, прокуратура требует назначить в качестве наказания 9 лет лишения свободы.

Согласно обвинению, 15 мая прошлого года в деревне Аудру в Пярнумаа 46-летняя Юлле ударила ножом своего сожителя, нанеся ему смертельные раны. По версии обвинения, мужчина сидел за столом в доме, где они жили с Юлле, в то время как женщина подошла к нему сзади и ударила ножом. В результате внутреннего кровотечения мужчина скончался на месте.

Прокуратура отмечает, что свою роль в истории сыграл алкоголь.

Обвиняемая себя виновной в убийстве не признает и утверждает, что к ножу даже не притрагивалась. По оценке прокуратуры, версия подсудимой не находит подтверждения.

Защитник Рюнно Роосмаа сказал Delfi, что женщина не знает, как умер мужчина. Она, якобы, зашла в комнату и увидела лежащего на полу мужчину и попыталась его реанимировать.

Защита приводит два несоответствия в деле. Экспертиза утверждает, что смертельное ранение было нанесено предметом с двумя режущими краями, а в суде представлен предмет с одной режущей поверхностью.

Второе несоответствие, по словам Роосмаа, состоит в том, что экспертиза установила, что ножевое ранение было сделано за несколько часов до смерти мужчины. Защита утверждает, что перед смертью погибший ходил куда-то, чтобы отдать долг, а вернувшись домой жаловался на боль в спине.

Прокурор Мерри Тийтус в то же время заявила Delfi, что обвинение основывается на собранных доказательствах, в том числе и акте экспертизы.

"Защита и прокуратура трактуют улики по-разному, — сказала Тийтус. - Нельзя утверждать, что экспертиза исключает нанесение смертельной раны ножом, который нашли в доме Юлле и Айвара".

Приговор по данному делу суд вынесет 18 марта.