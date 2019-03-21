21.03.2019, 17:21

Прокуратура прекратила производство по делу об угрозе убийством Мартину Хельме

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rus.delfi.ee
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Koalitsioonikõneluste jätkamine 15.03.2019
Koalitsioonikõneluste jätkamine 15.03.2019Foto: Andres Putting

Прокуратура прекратила уголовное производство по делу об угрозе убийством Мартину Хельме.

Ведущему политику EKRE через Facebook угрожали убийством, о чем он подал заявление в полицию.

Для проверки обстоятельств угрозы начали уголовное производство.

Пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова сказала, что прокуратура вчера прекратила уголовное производство. "В ходе производства установили, что речь не шла о преступлении. Поэтому вчера прекратили уголовное производство из-за отсутствия оснований".

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