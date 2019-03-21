21.03.2019, 17:21
Прокуратура прекратила производство по делу об угрозе убийством Мартину Хельме(12)
Прокуратура прекратила уголовное производство по делу об угрозе убийством Мартину Хельме.
Прокуратура прекратила уголовное производство по делу об угрозе убийством Мартину Хельме.
Ведущему политику EKRE через Facebook угрожали убийством, о чем он подал заявление в полицию.
Для проверки обстоятельств угрозы начали уголовное производство.
Пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова сказала, что прокуратура вчера прекратила уголовное производство. "В ходе производства установили, что речь не шла о преступлении. Поэтому вчера прекратили уголовное производство из-за отсутствия оснований".
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