Прокуратура прекратила производство по делу об угрозе убийством Мартину Хельме

Ведущему политику EKRE через Facebook угрожали убийством, о чем он подал заявление в полицию.

Для проверки обстоятельств угрозы начали уголовное производство.

Пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова сказала, что прокуратура вчера прекратила уголовное производство. "В ходе производства установили, что речь не шла о преступлении. Поэтому вчера прекратили уголовное производство из-за отсутствия оснований".