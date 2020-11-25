25.11.2020, 09:52

Прокуратура предъявила лихуласкому стрелку обвинение в убийстве

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Lihula tulistamine sündmuskohad 7.06.2020
Lihula tulistamineFoto: Andres Putting

Ляэнеская окружная прокуратура предъявила 32-летнему Микку обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом. Вдобавок прокуратура обвиняет его в незаконном обороте боеприпасов.

Новость дополняется.

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